C sinistra | Scotto | ' bene Letta | ora convenzione progressisti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "C'è chi lavora per separare il campo progressista.ha ribadito in maniera inequivocabile che al netto della legge elettorale le alleanze restano, a partire da quella con il Movimento Cinque Stelle". Così Arturo, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno. "Non basta dire tuttavia: siamo contro la destra. Bisogna dire cosa significa alternativa, quale progetto mettiamo in campo per l'Italia. Lanciamo insieme ladeiin autunno come propone Bersani. Uniamo politica e cultura, associazionismo e partiti. Non ci serve solo un programma, ma anche dare un senso a un tempo difficile tra guerra e pandemia, tra crisi economica ed emergenza sociale. Con meno di questo la battaglia elettorale del 2023 non sarà semplice".