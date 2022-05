Byron Castillo | chi è l' uomo che fa sognare l' Italia | c' è lui dietro alla speranza del ripescaggio-Mondiale

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ci risiamo, dopo il caso Iran e le donne lasciate fuori dallo stadio, ora le voci di undell'ai Mondiali di Qatar 2022 iniziano di nuovo a girare. Stavolta al centro c'è l'Ecuador e il caso, con l'accusa che avrebbe giocato le qualificazioni con documentazioni falsificate. A novembre-dicembre, in Medio-Oriente, potremmo quindi vedere l'di Mancini? Secondo Franco Chimenti, presidente della Federgolf ed ex membro Coni, l'può sperare: "C'è una possibilità molto più concreta di quanto pensino tutti". Ma Evelina Christillin, membro Uefa, ha spento subito gli entusiasmi: "A rientrare sarebbe una squadra sudamericana, non c'è nessuna possibilità che la Nazionale giochi i Mondiali". L'accusa del Cile contro l'Ecuador - Il Cile, intanto, ha ...

Tutto nasce da una segnalazione presentata dalla Federazione di calcio cilena nei confronti dell' Ecuador che avrebbe schierato per le otto partite di qualificazione un giocatore,, nato in Colombia e non in Ecuador. La vicenda della falsa identità del giocatore dell'Ecuador La norma che scioglie il dilemma: ranking e meritocrazia Le squadre che potrebbero ...Nel mirino, lo ricordiamo, ci sarebbeDavidSegura. La veridicità dei documenti che gli avrebbero permesso di vestire la maglia della squadra ecuadoregna è stata messa in dubbio e ...Le speranze di vedere gli Azzurri ai Mondiali sono fondate o meno Ecco che cosa prevede il regolamento FIFA e il caso Iran ...Mondiali, la sentenza: cosa succederà alla Nazionale italiana ora che si sta cercando di fare luce sulla situazione dell'Ecuador.