Bullismo, la storia di Francesco: "Così, io, ragazzo sordo, l'ho sconfitto"

Francesco Mancini ha superato la disabilità uditiva grazie alla tecnologia, alla logopedia e anche e soprattutto alla sua famiglia che è sempre stata al suo fianco. Adesso frequenta Scienze Politiche alla Cattolica, vive autonomamente nel campus, fa sport, esce con gli amici ed è felice. In passato però non tutto è stato semplice per Francesco. Ecco le dichiarazioni di Mancini: "All'età di due anni ho cominciato ad avere i primi problemi all'udito probabilmente ereditati da mia madre – racconta – e sono cresciuto convivendo con la sordità. Alle scuole medie è stato un disastro, perché a causa delle mie condizioni sono stato vittima di atti di Bullismo. Mi insultavano o ..."

