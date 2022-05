Broja, Tuchel annuncia: “Succederà quest’estate”, sul futuro! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Armando Broja è uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è frequentemente al centro delle voci di mercato, in particolar modo dalla Premier League, dove diversi club – Manchester United e Newcastle, su tutti – sono sulle sue tracce. Campionato in cui, tra l’altro, si è messo in evidenza lo stesso albanese, che ha all’attivo 6 gol e 1 assist con la maglia del Southampton. In ogni caso, il cartellino è di proprietà del Chelsea che, prima di procedere eventualmente alla cessione, è pronto a valutarlo più da vicino. Victor Osimhen (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)“Vedremo cosa Succederà”: l’annuncio di Tuchel A parlare del suo futuro è stato in queste ore il tecnico dei Blues, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Armandoè uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è frequentemente al centro delle voci di mercato, in particolar modo dalla Premier League, dove diversi club – Manchester United e Newcastle, su tutti – sono sulle sue tracce. Campionato in cui, tra l’altro, si è messo in evidenza lo stesso albanese, che ha all’attivo 6 gol e 1 assist con la maglia del Southampton. In ogni caso, il cartellino è di proprietà del Chelsea che, prima di procedere eventualmente alla cessione, è pronto a valutarlo più da vicino. Victor Osimhen (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)“Vedremo cosa”: l’annuncio diA parlare del suo futuro è stato in queste ore il tecnico dei Blues, ...

