Brittney Griner, le ultime sulla giocatrice WNBA detenuta in Russia (Di mercoledì 18 maggio 2022) La giocatrice dovrà rimanere in detenzione almeno fino al 18 giugno Tiene banco il caso di Brittney Griner. La giocatrice WNBA, che per la stagione invernale, giocava in Russia al rientro negli USA è stata arrestata. La detenzione della Griner dura però dal 18 febbraio. Durante il weekend è apparsa per la prima volta dall’arresto. La giocatrice non si è proprio fatta vedere, in tribunale, visibilmente provata, ha indossato una felpa e un cappuccio che le ha coperto il viso. Leggi anche: “Rise – La vera storia di Antetokounmpo”: dal 24 giugno il film sulla stella NBA La Griner è stata fermata all’aeroporto di Mosca con l’accusa di possesso di stupefacenti dopo che è risultata in possesso di un vaporizzatore con ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladovrà rimanere in detenzione almeno fino al 18 giugno Tiene banco il caso di. La, che per la stagione invernale, giocava inal rientro negli USA è stata arrestata. La detenzione delladura però dal 18 febbraio. Durante il weekend è apparsa per la prima volta dall’arresto. Lanon si è proprio fatta vedere, in tribunale, visibilmente provata, ha indossato una felpa e un cappuccio che le ha coperto il viso. Leggi anche: “Rise – La vera storia di Antetokounmpo”: dal 24 giugno il filmstella NBA Laè stata fermata all’aeroporto di Mosca con l’accusa di possesso di stupefacenti dopo che è risultata in possesso di un vaporizzatore con ...

