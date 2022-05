Brescia-Monza, Playoff Serie B: probabili formazioni e diretta TV del derby (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brescia-Monza si gioca questa sera al “Rigamonti” con in inizio alle 19.00, nella sfida di andata dei Playoff del campionato di Serie B 21-22. derby che vale un pezzetto della massima Serie di calcio italiana, nel quale alle due formazioni non è permesso sbagliare nulla. Così le probabili formazioni dell’incontro. Statistiche e curiosità di Brescia-Monza Il Brescia è approdato a questo turno dei Playoff, dopo il successo interno ottenuto contro il Perugia sabato scorso per 3-2, risultato maturato al termine dei tempi supplementari e determinato dalle reti di Pajac, Aye e Bianchi per le Rondinelle e di Kouan e Matos per la compagine umbra. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)si gioca questa sera al “Rigamonti” con in inizio alle 19.00, nella sfida di andata deidel campionato diB 21-22.che vale un pezzetto della massimadi calcio italiana, nel quale alle duenon è permesso sbagliare nulla. Così ledell’incontro. Statistiche e curiosità diIlè approdato a questo turno dei, dopo il successo interno ottenuto contro il Perugia sabato scorso per 3-2, risultato maturato al termine dei tempi supplementari e determinato dalle reti di Pajac, Aye e Bianchi per le Rondinelle e di Kouan e Matos per la compagine umbra. Il ...

