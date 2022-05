Brescia-Monza LIVE 1-0: la sblocca Moreo, Paletta rischia l'autogol e prende il palo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la vittoria del Benevento di ieri sera contro il Pisa - gol di Lapadula - nell'andata della prima semifinale playoff di Serie B, stasera... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la vittoria del Benevento di ieri sera contro il Pisa - gol di Lapadula - nell'andata della prima semifinale playoff di Serie B, stasera...

Advertising

palpitesfutbol : GOOL DO(A) Monza Brianza! Brescia [1] x [1] Monza Brianza Campeonato Italiano 2ª - 2021/2022 - Playoffs - Semifinai… - ballspinning : ???? #SerieB Play Offs Semi-finals, 1st leg 44' #Brescia 1 (7' Moreo) - #Monza 1 (44' Gytkjaer ????) ?? Gianluca Aurel… - caputo_enricapu : @SkySport davvero complimenti per la programmazione del canale 4K. Siete riusciti a dare in diretta 'importantissim… - ftg_soccer : GOAL! Monza in Italy Serie B Brescia 1-1 Monza - DanielO50666268 : Brescia 1 vs Monza 0 Serie B italia Gol de monza cuota 1.60 -