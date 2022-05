Brescia-Monza 1-1 al 45': la sblocca Moreo, arriva il pareggio di Gytkjaer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la vittoria del Benevento di ieri sera contro il Pisa - gol di Lapadula - nell'andata della prima semifinale playoff di Serie B, stasera... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo la vittoria del Benevento di ieri sera contro il Pisa - gol di Lapadula - nell'andata della prima semifinale playoff di Serie B, stasera...

Advertising

51m0_ : RT @saulniggez: Mi dicono di un Pirola gigantesco in Brescia Monza aha.. don beep milano è minuscola.. - MilanLiveIT : #Tonali presente al #Rigamonti ad assistere a #BresciaMonza Il rossonero è tornato per tifare la sua ex squadra.… - _nzoAlo_ : Van Brockorts sta guardando Brescia Monza sul telefono - aireemilan : Ok ho un motivo in più per dare un'occhiata a Brescia - Monza. Aspetto che lo inquadrino come una fangirl qualsiasi… - PandArancio : RT @saulniggez: Mi dicono di un Pirola gigantesco in Brescia Monza aha.. don beep milano è minuscola.. -