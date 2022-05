Boxe, Irma Testa giganteggia e approda alla finale dei Mondiali! Vittoria schiacciante su Manisha (Di mercoledì 18 maggio 2022) Irma Testa vola in finale ai Mondiali 2022 di Boxe femminile, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). L’azzurra ha letteralmente surclassato l’indiana Manisha, imponendosi in semifinale con verdetto unanime (5-0: un 30-26, due 30-27, due 29-28) al termine di un incontro in cui ha giganteggiato in lungo e in largo. La nostra portacolori tornerà così sul ring della metropoli anatolica tra un paio di giorni, con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro nella categoria fino a 57 kg. La 24enne campana, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha dimostrato tutta la propria superiorità tecnica e agonistica nei confronti dell’asiatica: guardia eccellente, ottima velocità di gambe, doti rimarchevoli nelle schivate e precisione dei colpi. Nei primi due round abbiamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 maggio 2022)vola inai Mondiali 2022 difemminile, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). L’azzurra ha letteralmente surclassato l’indiana, imponendosi in semicon verdetto unanime (5-0: un 30-26, due 30-27, due 29-28) al termine di un incontro in cui hato in lungo e in largo. La nostra portacolori tornerà così sul ring della metropoli anatolica tra un paio di giorni, con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro nella categoria fino a 57 kg. La 24enne campana, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha dimostrato tutta la propria superiorità tecnica e agonistica nei confronti dell’asiatica: guardia eccellente, ottima velocità di gambe, doti rimarchevoli nelle schivate e precisione dei colpi. Nei primi due round abbiamo ...

