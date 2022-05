Boxe, Europei 2022: i convocati dell’Italia, spiccano Mouhiidine e Cavallaro. Ci sono Commey e Tonyshev (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli Europei 2022 di Boxe maschile andranno in scena a Yerevan (Armenia) dal 23 al 30 maggio. L’Italia punta a essere grande protagonista con 12 uomini, che cercheranno di farsi strada allo Sports and Concerts Complex della capitale armena. La rassegna continentale torna a disputarsi a tre anni di distanza dall’ultima volta (nel 2019 era inserita all’interno dei Giochi Europei): in quell’occasione la nostra Nazionale tornò a casa con l’argento di Salvatore Cavallaro (pesi medi) e i bronzi di Federico Serra (mosca leggeri), Manuel Cappai (mosca) e Simone Fiori (mediomassimi). A spiccare sono i due azzurri che hanno conquistato una medaglia ai Mondiali lo scorso autunno: Aziz Abbes Mouhiidine (argento tra i 92 kg) e Salvatore Cavallaro (bronzo tra i 75 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 maggio 2022) Glidimaschile andranno in scena a Yerevan (Armenia) dal 23 al 30 maggio. L’Italia punta a essere grande protagonista con 12 uomini, che cercheranno di farsi strada allo Sports and Concerts Complex della capitale armena. La rassegna continentale torna a disputarsi a tre anni di distanza dall’ultima volta (nel 2019 era inserita all’interno dei Giochi): in quell’occasione la nostra Nazionale tornò a casa con l’argento di Salvatore(pesi medi) e i bronzi di Federico Serra (mosca leggeri), Manuel Cappai (mosca) e Simone Fiori (mediomassimi). A spiccarei due azzurri che hanno conquistato una medaglia ai Mondiali lo scorso autunno: Aziz Abbes(argento tra i 92 kg) e Salvatore(bronzo tra i 75 ...

