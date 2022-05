Boschi-Berruti, voci di crisi. Lui nudo nel film imbarazza la deputata (Di mercoledì 18 maggio 2022) Metti 50 Sfumature di grigio più spinto in salsa polacca tra Maria Elena Boschi e il fidanzato Giulio Berruti e il gossip impazza. Il sito Dagospia ha pubblicato alcuni scatti dal set del film polacco Ziewczyny z dubaju (“Ragazze a Dubai” in italiano) che lasciano poco spazio all'immaginazione. La trama è talmente semplice da sembrare un pretesto per un film hot: una giovane ragazza, che sogna di vivere alla grande, diventa una signora in compagnia di sceicchi arabi. Presto recluta signorine polacche, celebrità, star dello schermo e modelle per un vorticoso giro di lussuria. Giulio Berruti come Michele Morrone in “365 giorni” recita completamente nudo in scene di sesso esplicito. L'attore e dentista tocca, lecca e ha un amplesso con la bionda protagonista Paulina Galazka, 32 anni. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Metti 50 Sfumature di grigio più spinto in salsa polacca tra Maria Elenae il fidanzato Giulioe il gossip impazza. Il sito Dagospia ha pubblicato alcuni scatti dal set delpolacco Ziewczyny z dubaju (“Ragazze a Dubai” in italiano) che lasciano poco spazio all'immaginazione. La trama è talmente semplice da sembrare un pretesto per unhot: una giovane ragazza, che sogna di vivere alla grande, diventa una signora in compagnia di sceicchi arabi. Presto recluta signorine polacche, celebrità, star dello schermo e modelle per un vorticoso giro di lussuria. Giuliocome Michele Morrone in “365 giorni” recita completamentein scene di sesso esplicito. L'attore e dentista tocca, lecca e ha un amplesso con la bionda protagonista Paulina Galazka, 32 anni. ...

K2srl1 : Ma la #pseudoraffinata #boschi #amante perenne di #renzi è che se la fa con il #kasanova #marattin perché si… - francobus100 : Maria Elena Boschi, imbarazzo per le immagini di sesso del fidanzato Giulio Berruti nel film Girls to buy… - VanityFairIt : Circolano in rete le prime foto hard del film polacco Girls to buy, e qualcuno pensa che la reazione di Maria Elena… - PaoloIvanoCucce : RT @janavel7: Oh, finalmente un un argomento interessante, invece di tutte quelle menate su guerra, crisi economica, Europa, bollette, Na… - Giornaleditalia : #giulioberruti Giulio Berruti nudo nel film polacco hard: FOTO ESTREME. Maria Elena Boschi? -