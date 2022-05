Bonus 200 euro: tutti i beneficiari e come viene erogato, categoria per categoria (Di mercoledì 18 maggio 2022) È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Aiuti, il decreto-legge numero 50/2022 contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Tra le misure presenti all’interno di questo decreto arriva anche un aiuto per le famiglie, un Bonus da 200 euro una tantum per lavoratori e pensionati per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che stiamo vivendo in questo periodo. L’assegno è riconosciuto appunto a lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro, ma in corso di rifinitura è stata aumentata la platea di beneficiari. In particolare, in base a quanto previsto dal testo definitivo l’assegno verrà riconosciuto anche a colf e ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 18 maggio 2022) È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Aiuti, il decreto-legge numero 50/2022 contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Tra le misure presenti all’interno di questo decreto arriva anche un aiuto per le famiglie, unda 200una tantum per lavoratori e pensionati per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che stiamo vivendo in questo periodo. L’assegno è riconosciuto appunto a lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000, ma in corso di rifinitura è stata aumentata la platea di. In particolare, in base a quanto previsto dal testo definitivo l’assegno verrà riconosciuto anche a colf e ...

Advertising

repubblica : Bonus da 200 euro, si allarga la platea: a luglio andra' a 31,5 milioni di persone. Aumentano i fondi per gli auton… - NicolaPorro : ?? L’adorazione dei giornalisti per sua Santità Draghi che scende al Sud, l’inutile bonus 200 euro e 1 miliardo in v… - JohnHard3 : RT @ItaliaOggi: Dl aiuti, nella Gazzetta ufficiale il bonus 200 euro. E la Camera approva la fiducia al Dl Ucraina - ItaliaOggi : Dl aiuti, nella Gazzetta ufficiale il bonus 200 euro. E la Camera approva la fiducia al Dl Ucraina… - infoitinterno : Bonus 200 euro, a chi spetta in automatico e quali categorie devono chiederlo -