Bonus 200 euro, aumentano i fondi per gli autonomi: chi ne ha diritto (Di mercoledì 18 maggio 2022) Arriverà direttamente nelle buste paga di luglio il Bonus una tantum da 200 euro. Lo riceverà poco più della metà della popolazione italiana che ha un reddito sotto i 35 mila euro: si tratta di 13,7 milioni di lavoratori dipendenti e di 13,7 milioni di pensionati. La misura contenuta nel decreto Aiuti, varato dal Governo il 3 maggio scorso e poi ritoccato per allargare la platea a colf, stagionali e percettori del Reddito di cittadinanza, ha avuto ora anche il via libera della Ragioneria dello Stato. Bonus 200 euro, come viene finanziato La misura verrà interamente coperta dalla tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche, che sale dal 10% al 25%, e che garantirà un gettito da 6,5 miliardi di euro.

