Advertising

EtiopeL : @TgLa7 Ma basta cazzo trovategli un lavoro. Mettetelo nel prossimo cinepanettone insieme Boldi e De Sica - Angelredblack1 : @cmdotcom Dicono qualcosa di simile anche su Renato Sanches. Mi ha fatto venire in mente questa scena con Boldi e D… - Mickey92006088 : @Lia35646494 @a_meluzzi @Vimor_78 Un attore,Donald Pleasence,era la faccia giusta per interpretare Schwab!Boldi e D… - develdaisback : RT @aggrapato25: Boldi e de sica presentano: Vacanze a Mariupol - aggrapato25 : Boldi e de sica presentano: Vacanze a Mariupol -

CheNews.it

Nel 1990 Maria Grazia Cucinotta ha esordito al cinema con il film 'Vacanze di Natale '90' i cui protagonisti eranoe De: ' in questo film mi doppiarono con la voce di Simona Izzo perché ...L'era dei cinepanettoni ha segnato un enorme successo per Massimoe Christian Deil quale, a proposito del loro ritorno sul grande schermo, ha recentemente dichiarato: " Io con Massimo ho ... Boldi e De Sica, quanto hanno guadagnato con il loro film Cifra da record Maria Grazia Cucinotta ha raccontato in un’intervista alcuni retroscena sull’inizio della sua carriera Intervistata ai microfoni del Corriere della Sera, la siciliana Maria Grazia Cucinotta ha rilasci ...Una vita sul set al fianco del grande genio Paolo Villaggio e ai più noti e apprezzati attori comici, come Christian De Sica, Massimo Boldi, Renato Pozzetto, Lino Banfi, Ezio Greggio, Anna Mazzamauro ...