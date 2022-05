(Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - In Bielorussia si potrà essere condannati aper ''''. E' quanto prevede la modifica del Codicele firmata dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko che prevede la possibilità di infliggere lacapitale per chi tenta di compiere un attacco terroristico. Come si legge sul sito del ministero della Giustizia di, la modifica del Codicele entrerà in vigore a partire dal 29 maggio. La Bielorussia è l'unico paese europeo che applica ladi

TV7Benevento : Bielorussa: Minsk introduce pena di morte per 'tentato terrorismo' - -

Minsk minimizza: Nessuna minaccia per i paesi vicini o .... Secondo quanto riportato, l'esercitazione ha lo scopo di valutare la prontezza e la capacità del personale di rispondere tempestivamente al ...