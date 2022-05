Biathlon | accordo tra Fisi e federazione svedese | Hofer in raduno a Östersund

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - LaItaliana Sport Invernali ha siglato uncon quellaper consentire a Lukasdi effettuare un certo numero di raduni estivi al seguito della squadra di Coppa del mondo nordica. Il carabiniere altoatesino raggiungere il team in occasione degli allenamenti programmati adal 10 al 25 giugno e dall'8 al 20 luglio prossimi. A queste due date verrà aggiunto un altro, che si svolgerà invece in Italia fra agosto e settembre. L'prevede un coordinamento che sarà tenuto da Johannes Lukas e Alexander Inderst, capi allenatori delle due nazionali, con l'obiettivo di assicurare allenamenti di alto profilo e comparare diverse metodologie di allenamento.si aggregherà ...

Biathlon - Accordo Italia-Svezia: Lukas Hofer si allenerà anche con la nazionale svedese! Roma, 18 mag. – (Adnkronos) – La Federazione Italiana Sport Invernali ha siglato un accordo con quella svedese per consentire a Lukas Hofer di effettuare un certo numero di raduni estivi al seguito ...