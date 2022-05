Bertrand Russell | il filosofo della “nuova logica”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022)Arthur Williamfu un noto, scrittore, logico-matematico inglese, vissuto tra il 1872 e il 1970. Nato da famiglia aristocratica di conti e duchi, fu professore al Trinity College di Cambridge. Il suo interessamento etico e politico contro la guerra gli procurò diversi problemi con l’insegnamento e non solo: nel 1918 fu incarcerato per ben sei mesi per essersi opoosto all’intervento degli Stati Uniti nel conflitto. Premio Nobelletteratura nel 1950,fu un esponente del razionalismo, dell’antiteismo e del neopositivismo. : pensiero e opere “Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi”. Bertandsostenne una “...