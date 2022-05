Belgio, ecco i 32 convocati del Ct Martinez: presenti anche 4 “italiani” (Di mercoledì 18 maggio 2022) In vista delle prime gare della Nations League, il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha convocato 32 giocatori. Saranno ben 4 gli “italiani” a disposizione di Martinez: Arthur Theate (Bologna), Alexis Saelemaekers (Milan), Dries Mertens (Napoli) e Dennis Praet (Torino). ecco tutti i convocati: 3?2? Devils to start our #NationsLeague campaign! #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 18, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) In vista delle prime gare della Nations League, il ct del, Roberto, ha convocato 32 giocatori. Saranno ben 4 gli “” a disposizione di: Arthur Theate (Bologna), Alexis Saelemaekers (Milan), Dries Mertens (Napoli) e Dennis Praet (Torino).tutti i: 3?2? Devils to start our #NationsLeague campaign! #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 18, 2022 SportFace.

