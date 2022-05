Beautiful: Hope rivela tutto a Liam, non nasconde più nulla (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Liam e Hope avranno un duro confronto: vediamo insieme i dettagli. Anche oggi mercoledì 18 maggio gli amanti di Beautiful potranno vedere i loro beniamini. Nell’appuntamento odierno vedremo la giovane Hope informare informare Liam di quanto accaduto con molta delicatezza perché teme che lui possa dispiacersi del fatto che il bambino di Steffy non sia suo. Ma andiamo a vedere i dettagli. Hope rivela a Liam la verità (web)Dopo tanta insistenza da parte di Thomas verso Vinny, il ragazzo ha confessato e ha ammesso che ha cambiato i risultati del test di paternità tra Liam e Finn. Insomma, lo Spencer non è lui il padre del bambino che aspetta Steffy ma ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le anticipazioni dici fanno sapere cheavranno un duro confronto: vediamo insieme i dettagli. Anche oggi mercoledì 18 maggio gli amanti dipotranno vedere i loro beniamini. Nell’appuntamento odierno vedremo la giovaneinformare informaredi quanto accaduto con molta delicatezza perché teme che lui possa dispiacersi del fatto che il bambino di Steffy non sia suo. Ma andiamo a vedere i dettagli.la verità (web)Dopo tanta insistenza da parte di Thomas verso Vinny, il ragazzo ha confessato e ha ammesso che ha cambiato i risultati del test di paternità trae Finn. Insomma, lo Spencer non è lui il padre del bambino che aspetta Steffy ma ...

