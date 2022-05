Beautiful anticipazioni: Vinny denunciato, andrà in carcere? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Siete pronti per la puntata di Beautiful in onda domani, 19 maggio 2022? Come sempre le nostre anticipazioni ci portano a Los Angeles e ci rivelano quello che accadrà nelle prossime puntate della soap americana. Facciamo il punto, con quello che è successo negli ultimi episodi. Grazie a Thomas e anche all’intuito di Finn, alla fine la verità sul figlio che Steffy aspetta è venuta alla luce. Il dottore e Steffy sono felicissimi e progettano un futuro insieme. Chi sembra invece dover ancora metabolizzare la storia, è Liam che è in qualche modo persino deluso. Forse Liam, dovrebbe fare chiarezza e comprendere che cosa prova sia per Steffy che per Hope, prima di decidere con chi vuole stare…Nel frattempo, Ridge ha denunciato Vinny alla polizia affinché venga arrestato per la falsificazione di documenti medici e per aver ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Siete pronti per la puntata diin onda domani, 19 maggio 2022? Come sempre le nostreci portano a Los Angeles e ci rivelano quello che accadrà nelle prossime puntate della soap americana. Facciamo il punto, con quello che è successo negli ultimi episodi. Grazie a Thomas e anche all’intuito di Finn, alla fine la verità sul figlio che Steffy aspetta è venuta alla luce. Il dottore e Steffy sono felicissimi e progettano un futuro insieme. Chi sembra invece dover ancora metabolizzare la storia, è Liam che è in qualche modo persino deluso. Forse Liam, dovrebbe fare chiarezza e comprendere che cosa prova sia per Steffy che per Hope, prima di decidere con chi vuole stare…Nel frattempo, Ridge haalla polizia affinché venga arrestato per la falsificazione di documenti medici e per aver ...

