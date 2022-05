Beautiful anticipazioni | Brooke è inviperita: “Non puoi farlo!”, situazione pericolosissima (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brooke Logan sarà fuori di sé per tutta la situazione e deciderà di intervenire in prima persona. Cosa accadrà in Beautiful? Brooke Logan, Beautiful (Mediasetplay screenshot)Brooke Logan sarà direttamente coinvolta in tutta la situazione delicata in questo momento tra Hope e Liam. Vediamo insieme che cosa farà la protagonista di Beautiful, la soap americana che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Mentre Finn e Steffy festeggiano la loro ritrovata serenità, Hope e Liam saranno in una crisi profonda. Thomas Forrester ha raccontato a tutti ciò che è successo realmente in ospedale: Vinny ha falsificato il test di paternità ed è il dottor Finnegan il vero padre del figlio che Steffy sta aspettando. La coppia si era allontanata perché la stilista era in ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 18 maggio 2022)Logan sarà fuori di sé per tutta lae deciderà di intervenire in prima persona. Cosa accadrà inLogan,(Mediasetplay screenshot)Logan sarà direttamente coinvolta in tutta ladelicata in questo momento tra Hope e Liam. Vediamo insieme che cosa farà la protagonista di, la soap americana che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Mentre Finn e Steffy festeggiano la loro ritrovata serenità, Hope e Liam saranno in una crisi profonda. Thomas Forrester ha raccontato a tutti ciò che è successo realmente in ospedale: Vinny ha falsificato il test di paternità ed è il dottor Finnegan il vero padre del figlio che Steffy sta aspettando. La coppia si era allontanata perché la stilista era in ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 18 maggio: un clamorosa proposta di matrimonio in casa Forrester - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 18 maggio 2022 - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Vinny denunciato, andrà in carcere? - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 19 maggio 2022: episodio 34 - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, la puntata di oggi 18 Maggio -