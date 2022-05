Beautiful, anticipazioni 19 maggio: la rivelazione di Hope sconvolge Liam. Thomas spiega a Ridge e Brooke cosa aveva in mente Vinny (Di mercoledì 18 maggio 2022) Beautiful, anticipazioni 19 maggio: ormai tutti sanno la verità sul bambino di Steffy. cosa succederà ora? Hope ha detto la verità a Liam e lui … Hope ha rivelato a Liam che non è lui il padre del bambino Steffy e lo Spencer jr resta sconvolto! E’ un brutto segno? Thomas racconta a Ridge e Brooke le folli intenzioni di Vinny. Nel frattempo Steffy e Finn … Thomas riferisce a suo padre Ridge e alla matrigna Brooke i particolari della truffa di Vinny ai loro danni. Intanto Steffy e Finn respirano tutta un’altra aria, dopo che il medico ha scoperto di essere il vero padre del bambino. anticipazioni di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 18 maggio 2022)19: ormai tutti sanno la verità sul bambino di Steffy.succederà ora?ha detto la verità ae lui …ha rivelato ache non è lui il padre del bambino Steffy e lo Spencer jr resta sconvolto! E’ un brutto segno?racconta ale folli intenzioni di. Nel frattempo Steffy e Finn …riferisce a suo padree alla matrignai particolari della truffa diai loro danni. Intanto Steffy e Finn respirano tutta un’altra aria, dopo che il medico ha scoperto di essere il vero padre del bambino.di ...

