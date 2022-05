Battiato un anno dopo. Il ricordo del Foglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Esattamente un anno fa moriva Franco Battiato. Fu allora, il 18 maggio del 2021 che il silenzio attorno a lui, da lui voluto e richiesto, si trasformò in un lungo inseguirsi di ricordi, di parole d'addio. La sua voce era dal 2019 che non si faceva sentire, dal suo ultimo album, "Torneremo ancora", il quarantaduesimo di una carriera cominciata nel 1972, con Fetus. Sperimentalismo musicale nel quale però c'era già dentro tutto Battiato, anche quello del successo planetario degli anni Ottanta e Novanta. Franco Battiato fu un musicista complesso, poliedrico, eppure capace di farsi ascoltare da tutti. L'amico Giorgio Gaber lo descrisse come un "sufi pop", capace di "mescolare il misticismo al quotidiano della vita di tutti i giorni". Una frase per conoscerlo? "Un giorno morirò senza rumore, accederò a spazi esoterici e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Esattamente unfa moriva Franco. Fu allora, il 18 maggio del 2021 che il silenzio attorno a lui, da lui voluto e richiesto, si trasformò in un lungo inseguirsi di ricordi, di parole d'addio. La sua voce era dal 2019 che non si faceva sentire, dal suo ultimo album, "Torneremo ancora", il quarantaduesimo di una carriera cominciata nel 1972, con Fetus. Sperimentalismo musicale nel quale però c'era già dentro tutto, anche quello del successo planetario degli anni Ottanta e Novanta. Francofu un musicista complesso, poliedrico, eppure capace di farsi ascoltare da tutti. L'amico Giorgio Gaber lo descrisse come un "sufi pop", capace di "mescolare il misticismo al quotidiano della vita di tutti i giorni". Una frase per conoscerlo? "Un giorno morirò senza rumore, accederò a spazi esoterici e ...

Advertising

SkyTG24 : Ha firmato brani indimenticabili come 'La cura' e 'Centro di gravità permanente': un anno fa ci lasciava il cantaut… - Agenzia_Ansa : Franco Battiato, un anno senza la sua libertà di pensiero. Andare oltre la superficie, la sua eredità artistica ed… - RaiTre : 'La vita non finisce È come il sogno La nascita è come il risveglio Finché non saremo liberi Torneremo ancora Ancor… - Dimsuonosoft : RT @Dimsuonosoft: Un anno fa ci lasciava #FrancoBattiato. Ci manca tantissimo. Lo ricordiamo nelle nostre Soft Original Stories ?? https://… - ElisaCuccolo : RT @lanavediteseoed: «Un anno è passato dalla morte di #FrancoBattiato e ancora è difficile crederci. [...] Il fatto positivo è che stiamo… -