Basket: Silver (Nba), 'al lavoro per riportate Brittney Griner negli Usa'

New York, 18 mag. -(Adnkronos) - La Lottery del Draft è stata anche l'occasione per il commissioner della Nba Adam Silver di parlare di diversi temi con l'emittente televisiva Espn, specificando anche qual è la posizione della Association sul caso Brittney Griner. La giocatrice Wnba è detenuta in Russia dallo scorso febbraio con l'accusa — secondo gli Stati Uniti infondata — di possesso di stupefacenti dopo essere stata fermata in aeroporto a Mosca per un vaporizzatore che conteneva cartucce con oli derivati dalla cannabis. Silver ha detto che è al lavoro al fianco della commissioner della Wnba Cathy Engelbert per riportare Griner a casa, e che ha seguito il consiglio degli esperti nel non tenere un approccio aggressivo nelle prime fasi della detenzione di Griner.

