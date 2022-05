Basket: Serie A, dagli sponsor di maglia club incassano 46,4 mln (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Le sponsorizzazioni di maglia della Serie A di Basket 2021/20022, valgono, complessivamente, € 46.44 milioni. Il valore delle sponsorship dei 16 club della LBA è ripartito in € 41.9 milioni (90%) derivanti dalle sponsorizzazioni commerciali (main sponsor e altri sponsor di maglia), e € 4.54 milioni (10%) derivanti dalle sponsorizzazioni tecniche al netto del valore delle forniture in abbigliamento e attrezzature che questi partner garantiscono ai club. I dati emergono dal report “Analisi economica delle sponsorizzazioni - club di Basket di Serie A 2021/2022”, realizzato da ChainOn, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Leizzazioni didellaA di2021/20022, valgono, complessivamente, € 46.44 milioni. Il valore delleship dei 16della LBA è ripartito in € 41.9 milioni (90%) derivanti dalleizzazioni commerciali (maine altridi), e € 4.54 milioni (10%) derivanti dalleizzazioni tecniche al netto del valore delle forniture in abbigliamento e attrezzature che questi partner garantiscono ai. I dati emergono dal report “Analisi economica delleizzazioni -didiA 2021/2022”, realizzato da ChainOn, il ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: Serie A, dagli sponsor di maglia club incassano 46,4 mln - - Gazzettadmilano : L’Olimpia sale sul 2-0 nel suo quarto di finale con Reggio Emilia comandando la gara fin dalla palla a due e questa… - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Basket, gli sponsor di maglia valgono 46,4 milioni per i club: Le sponsorizzazioni di maglia de… - CalcioFinanza : Basket, gli sponsor di maglia valgono 46,4 milioni per i club di Serie A - SportLUISS : ?? Un sabato di successo quello del 14 maggio per il team #Luiss @BNLBNPParibas_ che si aggiudica il match contro M… -