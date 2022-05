Basket: playoff Nba, super Butler trascina Miami al successo su Boston in gara-1 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Miami, 18 mag. - (Adnkronos) - I Miami Heat sconfiggono 118-107 i Boston Celtics in gara-1 di finale della Eastern Conference Nba. L'uomo copertina della sfida è Jimmy Butler, che chiude il match con 41 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi - cifre che gli permettono di unirsi a una ristretta cerchia di giocatori in grado di mettere a referto cifre del genere ai playoff (soltanto altri sette, tra cui Michael Jordan e Allen Iverson). Il tutto tirando 12/19 dal campo e un semi-perfetto 17/18 a cronometro fermo: per Butler è la quinta prestazione da 40+ punti ai playoff con almeno il 60% al tiro - eguagliato Charles Barkley al 3° posto all-time, dietro ai soli Shaq O'Neal (8) e LeBron James (12). Al resto pensa un gruppo profondo, pieno d'alternative ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. - (Adnkronos) - IHeat sconfiggono 118-107 iCeltics in-1 di finale della Eastern Conference Nba. L'uomo copertina della sfida è Jimmy, che chiude il match con 41 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi - cifre che gli permettono di unirsi a una ristretta cerchia di giocatori in grado di mettere a referto cifre del genere ai(soltanto altri sette, tra cui Michael Jordan e Allen Iverson). Il tutto tirando 12/19 dal campo e un semi-perfetto 17/18 a cronometro fermo: perè la quinta prestazione da 40+ punti aicon almeno il 60% al tiro - eguagliato Charles Barkley al 3° posto all-time, dietro ai soli Shaq O'Neal (8) e LeBron James (12). Al resto pensa un gruppo profondo, pieno d'alternative ...

