Barcellona, il prescelto per la fascia sinistra (Di mercoledì 18 maggio 2022) Marcos Alonso e il Barcellona, un matrimonio che s'ha da fare. I Blaugrana, dopo aver sondato diversi nomi, hanno deciso di affondare per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Marcos Alonso e il, un matrimonio che s'ha da fare. I Blaugrana, dopo aver sondato diversi nomi, hanno deciso di affondare per...

Advertising

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna - Barcellona, De Jong è sul mercato: è il prescelto per fare cassa - anna_dell2 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna - Barcellona, De Jong è sul mercato: è il prescelto per fare cassa - infoitsport : Dalla Spagna - Barcellona, De Jong è sul mercato: è il prescelto per fare cassa - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna - Barcellona, De Jong è sul mercato: è il prescelto per fare cassa -