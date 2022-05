Bagni: “Avevo offerto Kessié al Napoli per 350mila Euro. Persi due campioni, mi mangio le mani” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Salvatore Bagni, ha ricordato due affari clamorosi Persi dal Napoli, Perisic e Kessié . Il club azzurro avrebbe potuto tesserare i due campioni a cifre bassissime. Perisic e Kessié potevano essere del Napoli, lo ha rivelato Salvatore Bagni ai microfoni di Tele A. L’ex campione dl Napoli di Maradona ha raccontato i retroscena legati ai mancato arrivi di Perisic e Kessiè: “Perisic andrà via dall’Inter? Se penso a quanto accadde col Napoli mi mordo ancora le mani. Lui era al Wolsburg, avevamo l’accordo, ma la trattativa saltò perché il Napoli offriva 2 milioni, lui voleva 500mila Euro in più”. “Ci rendiamo conto di che calciatore ha perso il Napoli? ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Salvatore, ha ricordato due affari clamorosidal, Perisic e. Il club azzurro avrebbe potuto tesserare i duea cifre bassissime. Perisic epotevano essere del, lo ha rivelato Salvatoreai microfoni di Tele A. L’ex campione dldi Maradona ha raccontato i retroscena legati ai mancato arrivi di Perisic e Kessiè: “Perisic andrà via dall’Inter? Se penso a quanto accadde colmi mordo ancora le. Lui era al Wolsburg, avevamo l’accordo, ma la trattativa saltò perché iloffriva 2 milioni, lui voleva 500milain più”. “Ci rendiamo conto di che calciatore ha perso il? ...

