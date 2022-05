Azovstal, perché Kiev ha ordinato la resa? Così l'assedio di Mariupol ha aiutato la resistenza ucraina (Di mercoledì 18 maggio 2022) La resa del reggimento Azov nell'acciaieria di Mariupol potrebbe rendere possibile una reale ripresa dei colloqui di pace. Lo ha fatto notare il Washington Post, mentre lo stato maggiore ucraino... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladel reggimento Azov nell'acciaieria dipotrebbe rendere possibile una reale ripdei colloqui di pace. Lo ha fatto notare il Washington Post, mentre lo stato maggiore ucraino...

Advertising

NicolaPorro : ?? All'#Azovstal non ci sono più civili. Cosa trattiene i russi? #Capuozzo spiega: 'Lì sotto pare ci siano due cose… - mar__bru : RT @valy_s: Mai si è visto gente “evacuata” scortata da truppe “nemiche” in zone controllate da “truppe nemiche”.. o che devono essere “sca… - GRETA1SGARBO : RT @MMaXXprIIme: Il battaglione Azov non si è arreso: sono usciti dalla acciaieria #AzovStal perché il #GreenPass era scaduto - lisamarras73 : @dottorbarbieri Prendete carta e penna perché qua la lista è lunga, guarda caso dopo aver preso Azovstal... ?? - infoitinterno : Azovstal, perché Kiev ha ordinato la resa? Così l'assedio di Mariupol ha aiutato la resistenza ucraina -