Azov evacuati | cosa succede ora? La Duma russa vuole vietare lo scambio di prigionieri | «Sono criminali nazisti»

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il calvario dei militari dell'acciaieriastal non è ancfinito. Dopo 83 giorni di assedio, terminati con l'evacuazione della scorsa notte, il destino degliè...

... esaminerà una bozza di risoluzione che vieta lo scambio dei combattenti ucraini arresi e...squadre russe sin dall'inizio uccidevano sul posto tutti i sospettati di essere volontari della......- La Duma esaminerà domani una bozza di risoluzione che vieta lo scambio di combattenti ucraini arresi edall'acciaieria Azovstal. L'annuncio del presidente Volodin, che ha definito gli...Il calvario dei militari dell'acciaieria Azovstal non è ancora finito. Dopo 83 giorni di assedio, terminati con l'evacuazione della scorsa notte, il destino degli Azov ...Le news di mercoledì 18 maggio sulla guerra, in diretta. Il soldato russo Vadim Shishimarin, 21 anni, accusato di aver ucciso deliberatamente un civile di 62 anni che era in bici ...