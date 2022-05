Avanti un altro scampato pericolo: Paolo Bonolis mette al sicuro l’orda della “pelata” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Avanti un altro sempre più peperino e spregiudicato. La serata fa il pienone di situazioni elettrizzanti e fatti all’insegna del divieto assoluto. Avanti un altro sempre la solita baraonda. Il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 18 maggio 2022)unsempre più peperino e spregiudicato. La serata fa il pienone di situazioni elettrizzanti e fatti all’insegna del divieto assoluto.unsempre la solita baraonda. Il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RenatoSouvarine : @savioli_alberto @silviaaaaa28 Faccio campagna elettorale. Che altro? E torno proprio ora.?? Sai, mi piace mettermi… - DmitrievnaMarja : @jvdithemerald Anche la mamma della mia abuela quasi così, ha portato avanti 13 o 14 gravidanze e solo 7 figli sono… - Cicciricy : che costringeva la mandibola ad andare in avanti (di conseguenza, non mangiavo bene). Certo, per forza di cose, la… - penelopevst : @georgia_palermo @Thatslife1618 @blqries Non si chiedeva altro che chiarezza e fermezza. Ora si può scendere da una… - leon_test_ardo : 'Si, quando mi ha detto che ti ha messo le corna, gli ho detto che ha sbagliato'. Ah. La cosa andava avanti da un m… -