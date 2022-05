ATP 250 Ginevra, Fognini e Cecchinato fuori: oggi in campo Ruud (Di mercoledì 18 maggio 2022) ATP 250 Ginevra, sono usciti ieri dal torneo elvetico, gli unici tennisti italiani presenti in questa edizione. Parliamo, in questo caso, di Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il primo si è arreso in due set all’australiano Kokkinakis, mentre il secondo non è riuscito a evitare la sconfitta contro il polacco Majchrzak per 2-6, 3-6. Tra gli incontri di spicco di questa giornata, c’è da seguire il numero 8 della classifica ATP, Casper Ruud, a questo punto il favorito del torneo, dopo l’uscita a sorpresa del russo Daniil Medvedev (n. 2). I precedenti sempre favorevoli a Ruud contro Paire Casper Ruud in campo questa sera contro il francese Benoit Paire, attualmente 67° nella graduatoria ATP. Il norvegese, che a questo punto del torneo potrebbe recitare un ruolo da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) ATP 250, sono usciti ieri dal torneo elvetico, gli unici tennisti italiani presenti in questa edizione. Parliamo, in questo caso, di Fabioe Marco. Il primo si è arreso in due set all’australiano Kokkinakis, mentre il secondo non è riuscito a evitare la sconfitta contro il polacco Majchrzak per 2-6, 3-6. Tra gli incontri di spicco di questa giornata, c’è da seguire il numero 8 della classifica ATP, Casper, a questo punto il favorito del torneo, dopo l’uscita a sorpresa del russo Daniil Medvedev (n. 2). I precedenti sempre favorevoli acontro Paire Casperinquesta sera contro il francese Benoit Paire, attualmente 67° nella graduatoria ATP. Il norvegese, che a questo punto del torneo potrebbe recitare un ruolo da ...

