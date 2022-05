Asilo L'Aquila, auto piomba in giardino: morto un bambino (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un'automobile è finita nel giardino di un Asilo de L'Aquila: un bambino di 4 anni è morto. Altri 5 bimbi, tra cui due gemelli, sono rimasti feriti. Una donna è indagata per omicidio stradale. Due dei bambini rimasti feriti stati trasferiti al policlinico Gemelli a Roma: a quanto si apprende, la prima bambina, 4 anni è stabile in respiro spontaneo, ha eseguito Tac Total body e le sue condizioni allo stato attuale non sono gravi. La seconda bimba, con frattura osso temporale ed ematoma sottodurale è stabile e in respiro spontaneo ma in prognosi riservata. Un bimbo è stato portato al Bambin Gesù: in prognosi attualmente riservata, è vigile e cosciente. A quanto si apprende, il piccolo sarebbe arrivato con un politrauma da investimento e contusioni polmonari. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un'mobile è finita neldi unde L': undi 4 anni è. Altri 5 bimbi, tra cui due gemelli, sono rimasti feriti. Una donna è indagata per omicidio stradale. Due dei bambini rimasti feriti stati trasferiti al policlinico Gemelli a Roma: a quanto si apprende, la prima bambina, 4 anni è stabile in respiro spontaneo, ha eseguito Tac Total body e le sue condizioni allo stato attuale non sono gravi. La seconda bimba, con frattura osso temporale ed ematoma sottodurale è stabile e in respiro spontaneo ma in prognosi riservata. Un bimbo è stato portato al Bambin Gesù: in prognosi attualmente riservata, è vigile e cosciente. A quanto si apprende, il piccolo sarebbe arrivato con un politrauma da investimento e contusioni polmonari. ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - fattoquotidiano : L’Aquila, auto perde i freni e sfonda il recinto di un asilo: feriti cinque bambini nel giardino - Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - PietroLodi4 : La tragedia dell'asilo a L'Aquila. - AnsaAbruzzo : L'Aquila, auto finisce nel cortile di un asilo: un bimbo morto e 5 feriti -