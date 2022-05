Ascolti Tv Analisi 17 maggio 2022 | Don Bova spegne J Lo Floris schiera Tatiana Kukhareva e batte Berlinguer | con Orsini e Boschi

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 18 maggio 2022)al top: su Rai1 Don Matteo13 a 5,872 milioni e 30,64%; Soliti Ignoti 4,916 milioni e 24,52%; Tg1 4,621 milioni e 26,16% Terminata la settimana di ESC, è tornato Don Massimo/Raoulnel menù generalista di martedì 17, senza calcio a disturbare troppo se non con i play off di Serie B (ben 122 mila spettatori per Benevento-Pisa) e Serie C (50 mila spettatori complessivi su Sky con Entella-Palermo e Feralpi-Reggiana) e con un match di Premier League (Southampton-Liverpool a 50 mila). Su Rai1 è quindi andata in onda la nuova puntata di Don Matteo e Canale 5 ha trasmesso la prima tv del film Le ragazze di Wall Street, con Jennifer Lopez, alle prese anche con il titolo tosto di Rai2 (The Equalizer 2- Senza Perdono) e con lo speciale delle Iene su Italia 1 dedicato a Un Paese di furbetti. In prima serata la situazione ...