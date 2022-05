Ascolti Tv analisi 17 maggio 2022 | Don Bova spegne J Lo Floris schiera Tatiana Kukhareva e batte Berlinguer | con Orsini e Boschi

(Di mercoledì 18 maggio 2022)Tv al top: su Rai1 Don Matteo13 a 5,872 milioni e 30,64%; Soliti Ignoti 4,916 milioni e 24,52%; Tg1 4,621 milioni e 26,16% Terminata la settimana di ESC, è tornato Don Massimo/Raoulnel menù generalista di martedì 17, senza calcio a disturbare troppo se non con i play off di Serie B (ben 122 mila spettatori per Benevento-Pisa) e Serie C (50 mila spettatori complessivi su Sky con Entella-Palermo e Feralpi-Reggiana) e con un match di Premier League (Southampton-Liverpool a 50 mila). Su Rai1 è quindi andata in onda la nuova puntata di Don Matteo e Canale 5 ha trasmesso la prima tv del film Le ragazze di Wall Street, con Jennifer Lopez, alle prese anche con il titolo tosto di Rai2 (The Equalizer 2- Senza Perdono) e con lo speciale delle Iene su Italia 1 dedicato a Un Paese di furbetti. In prima serata la situazione ...

tvzoomitalia : #AscoltiTv Analisi 17 maggio 2022: Don Bova spegne J.Lo. Floris schiera Tatiana Kukhareva e batte Berlinguer, con O… - emabrue : Ascolti Tv Analisi 17 maggio 2022: Don Bova spegne J.Lo. Floris schiera Tatiana Kukhareva e batte Berlinguer, con O… - infoitcultura : Ascolti tv 16 maggio 2022 analisi: Insinna "A muso duro" stacca Ilary. "Report" batte di poco Juve-Lazio e distanzi…

...AQH - Share - per - Singola - Provincia Download Sono stati utilizzati necessariamente gli... A queste 5 province è doveroso tributare un'specifica con l'evidenza di tutte le singole ......come rilascia per iscritto la pagina Twitter Amici news - in un'tracciata sul caso di seguito tv di Amici alla finale - vi sarebbero diversi fattori alla base del repentino calo di, ... Analisi Auditel della serata di lunedì 16 maggio 2022 Dalla analisi dei dati Auditel del mese di aprile 2022 emergono almeno un paio di interessanti tendenze. Innanzitutto, la sfida tra Mediaset e Rai per il dominio degli ascolti generalisti sembra ormai ..."La paranza..." A detta del web, così come rilascia per iscritto la pagina Twitter Amici news -in un’analisi tracciata sul caso di seguito tv di Amici alla finale- vi sarebbero diversi fattori alla ...