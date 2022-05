Ascolti tv 17 maggio 2022 | Raoul Bova torna e stravince

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 18 maggio 2022)tv: la fiction di Rai1 batte Canale5 e Italia1, dopo una settimana di pausa per l’Eurovision, Don Matteo 13 consu Rai1 e fa il 30,63% con 5,872 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’Eurovision Song Contest aveva portato a casa il 27,03% e 5,5 milioni. Seconda piazza per il film Le ragazze di Wall Street su Canale5 che ha fatto il 10,13% e 1,808 milioni di contatti. Martedì scorso la stessa rete aveva fatto l’8,68% e 1,5 milioni con la serie tv Un’altra verità. Medaglia di bronzo per Le Iene presentano: Un paese di furbetti che su Italia1 ha registrato il 10,43% di share media con 1,404 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di Davide Parenti aveva raccolto il 9,80% e 1,4 milioni.tv altre reti Giù dal podio si piazza il film The Equalizer 2 ...