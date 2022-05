ASCOLTI TV 17 MAGGIO 2022 | DON MATTEO 30 | 6% | LE RAGAZZE DI WALL STREET 10 | 1% | LE IENE 10 | 4% | GIRO D’ITALIA 11 | 20%

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 18 maggio 2022)TV 17· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x24 – xPT – x Tg1 Speciale – 750 15.80Tg1 – 1013 21.63UnoMattina – 589 15.66Storie Italiane – 632 17.86Storie Italiane – 733 15.60È Sempre Mezzogiorno – 1680 17.39Tg1 – 3086 24.45Oggi è un Altro Giorno – 1517 14.19Paradiso delle Signore (R) – 1334 15.77Tg1 – 1127 13.67Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1376 16.61Vita in Diretta – 1750 21.09L’Eredità – 2520 23.95L’Eredità – 3805 27.22Tg1 – 4621 26.16Soliti Ignoti – 4916 24.52Don– 5872 30.64 2882 27.10 509 26.47 4085 35.93Porta a Porta – 986 13.54 Prima Pagina – Tg5 – 1022 21.96Mattino 5 News – 790 19.69Mattino 5 News – 748 21.36Forum – 1491 21.75Tg5 – 2478 20.83Beautiful – 2292 18.37Una Vita – 2163 18.45UeD – 2589 26.03 + 2015 23.24Isola dei Famosi – xBrave and ...