Advertising

CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Arte, aggiudicato per 23 milioni di euro a Parigi un disegno di Michelangelo #asta - MediasetTgcom24 : Arte, aggiudicato per 23 milioni di euro a Parigi un disegno di Michelangelo #asta -

Il Sole 24 ORE

Secondo la casa d'aste Christie's, che ha organizzato la vendita dell'opera nella capitale francese, si tratta di un prezzo record... che domenica sera ha fatto esultare una città intera, Lamezia, dopo essersil'ultima ... La Calabria è il bello, è l'. La Calabria è tanto. Non dimentichiamocelo. Benvenuti nella ... Record per Man Ray dalla Collezione Jacobs d’arte Surrealista Un disegno attribuito a Michelangelo, messo in vendita all'asta da Christie's Paris, è stato aggiudicato per 23 milioni di euro. Secondo la casa d'aste che ha organizzato la vendita dell'opera nella c ...Esperti a confronto nella seconda giornata del Salone Internazionale dell'Arte e del Restauro di Firenze. Tra i numerosi eventi che si sono svolti nel corso della seconda giornata, martedì 17 maggio, ...