Arriva la nuova legge sui contratti pubblici: le novità dopo l'ok alla Camera (Di mercoledì 18 maggio 2022) Adeguarsi al diritto comunitario, aggiornare e semplificare le attuali norme in vigore, ed evitare procedure d'infrazione da parte della Commissione europea: è arrivato l'ultimo ok per l'approvazione al disegno di legge "Delega al Governo in materia di contratti pubblici". Dopo il via libera del Senato del 9 marzo 2022, anche l'VIII Commissione della Camera dei Deputati ha provveduto all'accettazione di alcuni emendamenti. Le motivazioni Ma per quale ragione la legislazione italiana è intervenuta in merito ai contratti pubblici? Sono tre gli obiettivi principali della nuova legge che il governo dovrà adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore: Adeguare la disciplina dei ...

