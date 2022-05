Arriva il piano UE per l’energia | dal 2025 obbligo di pannelli solari Per staccarsi dalla Russia si torna al carbone

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “Proponiamo di rendere obbligatori iper gli edifici commerciali e pubblici entro ile per i nuovi edifici residenziali entro il 2029. Questo è unambizioso ma realistico”. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando il RePowerEu. Attualmente il solare copre circa il 6,5% della generazione di elettricità italiana con una potenza installata di 25 Gigawatt/ora, meno della metà rispetto alla Germania. L’obiettivo fissato dalper la transizione ecologica è di raddoppiare la capacità da solare ed eolico per un installato totale di rinnovabili tra i 125 e i 130 Gw. “Dobbiamo ridurre la nostra dipendenza energeticail più rapidamente possibile. Lo possiamo fare. Oggi presentiamo il ...

... in particolare suleconomico e commerciale. Auspico possano consolidarsi ulteriormente, ...- ma questo non deve portare all'interruzione dei canali diplomatici" perché è da lì "che sialla ...... ha più influenza" SEGUI LE DIRETTE DELLE CONFERENZE STAMPA:RePowerEu, spinta ... Nel maxi -che sarà svelato domani l'esecutivo comunitario vuole tagliare i ponti con la "dipendenza ... Ucraina ultime notizie. Arriva piano d’azione Ue per export di grano dall’Ucraina Prestiti ai governi, rinnovabili e interventi temporanei sui mercati dell'energia nazionali. A giochi ancora da chiudere sull'embargo al petrolio russo e sul pagamento in rubli del gas, l'Europa ingra ...Dall’Unione europea, un piano per contrastare la dipendenza dal gas russo. E qui entra in gioco la strategia sulle rinnovabili, che prevede di aumentare la capacità di produzione di energia solare con ...