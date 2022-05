Armenia | rivolta contro il primo ministro “traditore” dell’Artsakh

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Erevan, 18 mag – Il Movimento di Resistenza armeno ha dato il via ieri a diverse manifestazioni pacifiche nella capitale. Le proteste a Erevan proseguono ormai da settimane con accampamenti e barricate in strada. Ad oggi sono centinaia i manifestanti arrestati dal governo del contestatoNikol Pashinyan, reo di cercare un accordo di pace con i governanti del detestato Azerbaigian, sulllo del Nagorno Karabakh, regione dell’all’interno del territorio azero. Già dalla fine della guerra dei quaranta giorni in Artsakh, nell’autunno 2020, ilPashinyan si dimostrò succube delle politiche di Mosca che, una volta imposta la tregua tra i due paesi contendenti, costrinse l’a dure concessioni territoriali che di fatto hanno ...

Advertising

AndreaCerase : @VittorioXlater @annamaria_ff La prima cosa che succede è una rivolta delle repubbliche caucasiche. Georgia Armenia Azerbaijan e Kazakistan -

InsideOver

L'si èalla Csto chiedendo di avviare i meccanismi previsti dalla procedura di risposta della Csto. Purtroppo, non si può dire che l'organizzazione abbia reagito come l'si ...... oltre che dalla Russia, da Kazakhstan, Belarus,, Kyrgyzstan e Tagikistan " invoca una ...- Zhomart Tokaev soltanto a gennaio aveva chiesto aiuto militare a Mosca per difendersi da una- ... Proteste contro Pashinyan: cosa sta succedendo in Armenia