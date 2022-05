Arbitro Torino-Roma | designato il fischietto dell’anticipo di Serie A

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sarà Irrati l'arbitro di Torino-Roma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sarà Irrati l'arbitro di Torino-Roma - roma_magazine : SERIE A - Sarà Irrati l'arbitro di Torino-Roma - MicheleGalvani : CALCIO: SERIE A, IRRATI ARBITRA ANTICIPO TORINO-ROMA = Roma, 18 mag. (Adnkronos) - È Massimiliano #Irrati di Pisto… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sarà Irrati l'arbitro di Torino-Roma -

Roma: designato il fischietto dell'anticipo di Serie A. Ecco chi dirigerà l'incontro L'AIA ha reso nota la designazione per l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A.- Roma ...La gara è in programma venerdì sera ROMA - Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia sarà l'dell'anticipo dell'ultima giornata di serie A,- Roma, in programma allo stadio "Grande" venerdì sera alle 20.45. Con lui gli assistenti di linea Mondin e Mastrodonato, il quarto ...La gara è in programma venerdì sera ROMA (ITALPRESS) - Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia sarà l'arbitro dell'anticipo dell'ultima ...Sarà Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia, a dirigere Torino-Roma, match valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A. L’Aia ha reso nota solo la designazione relativa all’anticipo del ...