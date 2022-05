(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’Aia ha annunciato per24 maggio una conferenza stampa in cui il presidente Alfredoe il designatore Gianlucaanalizzeranno ladegliinsieme ai giornalisti e faranno undi errori e decisioni positive all’interno di un campionato combattuto e mai così complicato per i fischietti.farà un’analisi generalesi soffermerà su singoli episodi contestati. SportFace.

Arbitri, martedì il bilancio della stagione con Trentalange e Rocchi