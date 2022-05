Appuntamento con il prestigioso Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” (Di mercoledì 18 maggio 2022) La cerimonia del prestigioso Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” ideato dalla scrittrice Chiara Ricci si svolgerà ad Anguillara Sabazia Sabato 21 maggio 2022 alle ore 18 si terrà presso i Gardini del Torrione di Anguillara Sabazia (Rm) la Cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” Edizione 2021 indetto e promosso dall’Associazione Culturale “Piazza Navona” con il Patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia. Tale progetto è nato da un’idea della Dottoressa Chiara Ricci, scrittrice e Presidente dell’Associazione Culturale “Piazza Navona”. La scrittrice Chiara RicciSi è deciso di dare al Premio il nome di “EquiLibri” poiché l’intento dell’iniziativa è quello di sottolineare ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 18 maggio 2022) La cerimonia del” ideato dalla scrittrice Chiara Ricci si svolgerà ad Anguillara Sabazia Sabato 21 maggio 2022 alle ore 18 si terrà presso i Gardini del Torrione di Anguillara Sabazia (Rm) la Cerimonia di premiazione del” Edizione 2021 indetto e promosso dall’Associazione Culturale “Piazza Navona” con il Patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia. Tale progetto è nato da un’idea della Dottoressa Chiara Ricci, scrittrice e Presidente dell’Associazione Culturale “Piazza Navona”. La scrittrice Chiara RicciSi è deciso di dare alil nome di “” poiché l’intento dell’iniziativa è quello di sottolineare ...

