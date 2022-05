Apple ci mostra la funzione Tap To Pay, già utilizzabile negli USA (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nuovo servizio di pagamento contactless per Apple in vista: Tap to Pay. Si tratta di una funzione che sarà installata sugli iPhone a partire da iPhone X e che permetterà di effettuare pagamenti contactless tramite l’iPhone senza necessità di un POS esterno. Apple Tap To Pay – Adobe StockLa nuova funzione era stata annunciata lo scorso febbraio ma solo adesso è iniziata la fase di test nell’Apple Store del Visitor Center dell’Apple Park di Cupertino. La novità è stata annunciata al mondo tramite un video condiviso su Twitter e registrato proprio nel negozio di Apple a Cupertino in cui si vede una commessa accettare un pagamento digitale utilizzando solamente il suo iPhone X come POS. Il bello è che non è stato necessario utilizzare un POS esterno per ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nuovo servizio di pagamento contactless perin vista: Tap to Pay. Si tratta di unache sarà installata sugli iPhone a partire da iPhone X e che permetterà di effettuare pagamenti contactless tramite l’iPhone senza necessità di un POS esterno.Tap To Pay – Adobe StockLa nuovaera stata annunciata lo scorso febbraio ma solo adesso è iniziata la fase di test nell’Store del Visitor Center dell’Park di Cupertino. La novità è stata annunciata al mondo tramite un video condiviso su Twitter e registrato proprio nel negozio dia Cupertino in cui si vede una commessa accettare un pagamento digitale utilizzando solamente il suo iPhone X come POS. Il bello è che non è stato necessario utilizzare un POS esterno per ...

