Appalti pubblici manovrati nel Messinese, un affiliato del clan Cintorino orchestrava dal carcere le pressioni su sindaco e assessore (Di mercoledì 18 maggio 2022) Era stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa, è stato arrestato di nuovo oggi con la stessa accusa. Si tratta di Carmelo Pennisi, 41 anni, di Moio Alcantara, comune del Messinese travolto dallo scandalo per l’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Messina guidata da Maurizio De Lucia, che ha svelato un sistema di controllo su Appalti pubblici del comune di Moio Alcantara e su quello di Malvagna, gestito proprio da Pennisi, considerato affiliato al clan catanese dei Cintorino, direttamente dal carcere dove si trovava ristretto dopo l’accusa di mafia nell’operazione della procura di Catania “Isola Bella”. Da lì dava indicazioni al padre Giuseppe e alla sorella Clelia, di 42 anni, vice sindaca di Moio. Tutti e tre sono stati arrestati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Era stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa, è stato arrestato di nuovo oggi con la stessa accusa. Si tratta di Carmelo Pennisi, 41 anni, di Moio Alcantara, comune deltravolto dallo scandalo per l’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Messina guidata da Maurizio De Lucia, che ha svelato un sistema di controllo sudel comune di Moio Alcantara e su quello di Malvagna, gestito proprio da Pennisi, consideratoalcatanese dei, direttamente daldove si trovava ristretto dopo l’accusa di mafia nell’operazione della procura di Catania “Isola Bella”. Da lì dava indicazioni al padre Giuseppe e alla sorella Clelia, di 42 anni, vice sindaca di Moio. Tutti e tre sono stati arrestati ...

