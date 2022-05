Appalti Covid hospital in Campania, De Luca: “L’Italia è un Paese curioso” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’Italia è un Paese curioso dobbiamo spiegare perché abbiamo fatto le cose di corsa in piena pandemia”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca intervenuto questa mattina al Moscati di Avellino e poi al Centro Antidiabete di Montoro. Parole che fanno eco dopo l’inchiesta della Procura di Napoli sugli Appalti indetti in Campania per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il governatore torna anche sulla questione mandato: “Tranquilli, comunque, resto In carica a lungo e lavorerò per garantire più risorse umane ed economiche per la sanità campana”. Covid e Appalti Asl, 23 indagati a Napoli: coinvolti anche dirigenti della Regione L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “è undobbiamo spiegare perché abbiamo fatto le cose di corsa in piena pandemia”. Così il governatore della, Vincenzo Deintervenuto questa mattina al Moscati di Avellino e poi al Centro Antidiabete di Montoro. Parole che fanno eco dopo l’inchiesta della Procura di Napoli sugliindetti inper fronteggiare l’emergenza-19. Il governatore torna anche sulla questione mandato: “Tranquilli, comunque, resto In carica a lungo e lavorerò per garantire più risorse umane ed economiche per la sanità campana”.Asl, 23 indagati a Napoli: coinvolti anche dirigenti della Regione L'articolo proviene da ...

