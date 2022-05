Antonella e Iolanda una figlia insieme: “Siamo entrambe madri della stessa bambina” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Antonella e Iolanda sono una coppia felice. Antonella sta per diventare mamme di una bambina. Per lo Stato italiano solo lei sarà riconosciuta come madre. Antonella e Iolanda hanno un desiderio comune: diventare mamme. Solo che per lo Stato solo una delle due lo sarà ufficialmente. Le due donne sono unite civilmente dal 2019, convivono L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 18 maggio 2022)sono una coppia felice.sta per diventare mamme di una. Per lo Stato italiano solo lei sarà riconosciuta come madre.hanno un desiderio comune: diventare mamme. Solo che per lo Stato solo una delle due lo sarà ufficialmente. Le due donne sono unite civilmente dal 2019, convivono L'articolo proviene da Leggilo.org.

