“Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme” Ma c’è un ultimatum

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 maggio 2022) L’annuncio della rottura traè arrivato senza particolari avvisaglie: solo qualche giorno prima, infatti, la coppia si era mostrata. Un amore, il loro, che è nato in modo improvviso e che si è consolidato nel tempo. Tuttavia, pare che non sia davvero finita tra i due e che ci sia una sorta di patto, un, per provare a non dirsi addio in modo definitivo. L’indiscrezione, che sta circolando in queste ore, vede il ritorno dell’amatissima coppia.hanno superato la crisi? A condividere la notizia è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Laavrebbero attraversato una brutta crisi, che ...