Andy van der Meyde, le confessioni dell'ex calciatore: "Ero bello, milionario e avevo un ca**o enorme. Il mio motto era farlo sempre e ovunque" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le confessioni dell'ex "cecchino olandese". L'ex calciatore olandese Andy van der Meyde ha ripercorso la sua vita, tra successi professionali e dipendenze, in una biografia in cui racconta senza filtri i retroscena della sua vita. A causa della spirale di eccessi in cui è precipitato, la sua carriera di calciatore è finita già prima dei suoi 30 anni: "Ero fuori controllo, non riuscivo a dormire se non prendendo pillole – racconta van der Meyde -. Era roba pesante, di quella da prendere con la prescrizione del medico. Le rubavo dallo studio del medico del club, l'ho fatto per più di due anni. Poi è arrivata la cocaina, insieme a Bacardi, vino e feste in quantità. Capii che dovevo andarmene da Liverpool, o sarei morto". Alcol, droga, gioco d'azzardo, farmaci e sesso: ...

